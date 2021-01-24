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Песков прокомментировал публикации посольства США о несанкционированных акциях
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Песков прокомментировал публикации посольства США о несанкционированных акциях

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Публикации посольства США в Москве о несанкционированных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, подобные публикации являются прямой поддержкой нарушения закона России и поддержкой несанкционированных акций. Также Песков прокомментировал несанкционированные акции в Москве и других городах России 23 января. Он отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих Владимира Путина.

— Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в незаконных акциях.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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Дмитрий Песковнесогласованная акцияСША
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