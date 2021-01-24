В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций

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В больницах столицы на данный момент нет ни одного человека, пострадавшего во время несогласованной акции 23 января. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в воскресенье, 24 января.

Уточняется, что 23 января в приемные отделения медучреждений города были доставлены 29 человек. Всем им была оказана помощь, стационарное лечение никому не потребовалось.

— Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек с коронавирусом. В отношении этих граждан были зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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