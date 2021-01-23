«Внимательный и заботливый»: коллеги — о скончавшемся президенте Московского зоопарка

Спицин любил людей и животных / Фото: Московский зоопарк

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин был внимательным и заботливым человеком. Таким запомнила его генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Ранее стало известно о кончине Владимира Спицина. Заслуженный работник культуры РСФСР умер на 80-м году жизни.

— Владимира Владимировича те, кто с ним имел счастье работать, называли отцом, даже батюшкой, — сказала Акулова корреспонденту«Вечерней Москвы». — Это правда. Он был внимательный и заботливый. Каждому давал совет, находил ответ на любой вопрос. Он любил и людей, и животных. Если кто-то допускал ошибки, был явно виноват в чем-то, Спицин искал хорошее и старался оправдать человека.

Акулова пришла работать в Московский зоопарк еще при Владимире Спицине. Первое, что зоолог спросил у нее: «У вас есть дома какое-нибудь животное?». Акулова ответила, что у нее есть конь, и директор сразу улыбнулся — «видно было, что испытал облегчение».

По словам гендиректора, для ее старшего наставника было важно, чтобы в зоопарке сотрудники не просто «хорошо исполняли свои служебные обязанности», а любили зверей.

Фото: Московский зоопарк

— Мы дружили. Он всем помогал, поддерживал и вселял надежду. Вчера (22 января) я получила диплом по биологии и вчера же узнала о том, что он умер. Ему было 79 лет. Он многих наставил. Мы вспоминаем все хорошее, что он дал нам. Мы продолжим его дело. Его кабинет мы оставим за ним. Все, кто хочет прийти и повспоминать этого человека, почтить память — приходите, его кабинет, как и раньше, открыт, — пригласила руководитель столичного зоосада.

Акулова добавила, что телефон в дирекции Московского зоопарка разрывается. Много звонков из-за границы. Это, по ее словам, дань уважения российскому ученому от зоологов всего мира.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, перечень достижений Владимира Спицина можно перечислять долго. Спасенные животные, научные открытия, международные связи — и люди, сотни людей, к каждому из которых Владимир Владимирович проявил личное участие, внимание, заботу. Он любил говорить: «Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда».

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