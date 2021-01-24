Всех задержанных на несанкционированной акции в Москве детей передали родителям
Всех несовершеннолетних, которые были задержаны во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, отпустили после приезда родителей. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в воскресенье, 24 января.
— Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет, — цитирует Ольгу Ярославскую РИА Новости.
В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.
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