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Всех задержанных на несанкционированной акции в Москве детей передали родителям
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Всех задержанных на несанкционированной акции в Москве детей передали родителям

Виктория Родимкина

Происшествия

Всех несовершеннолетних, которые были задержаны во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, отпустили после приезда родителей. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в воскресенье, 24 января.

— Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет, — цитирует Ольгу Ярославскую РИА Новости.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Уголовные дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов возбудили в Москве

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