МВД Москвы: Около четырех тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции

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Около четырех тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в столице в субботу, 23 января. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что полиция и Росгвардия пресекли все нарушения общественного порядка в столице в ходе мероприятия.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Позднее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в столице 23 января.

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