Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц

Фото: МИД РФ

Россия направит США ноту из-за распространения фейков и блокировок аккаунтов официальных лиц со стороны Штатов. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

— Им будет направлена соответствующая нота на участие интернет-платформ американских компаний — это и социальные сети, и видеохостинги — в распространении фейков, — заявила Захарова.

Она отметила, что речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении.

Ранее стало известно, что Москва будет ставить вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации на международных площадках.

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