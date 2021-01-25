Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц
Россия направит США ноту из-за распространения фейков и блокировок аккаунтов официальных лиц со стороны Штатов. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
— Им будет направлена соответствующая нота на участие интернет-платформ американских компаний — это и социальные сети, и видеохостинги — в распространении фейков, — заявила Захарова.
Она отметила, что речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении.
Ранее стало известно, что Москва будет ставить вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации на международных площадках.
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