«Кричал, что всех взорвет»: неадекватного мужчину задержали в супермаркете Москвы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ул. Новодмитровская, д. 2 к. 4 Карта всех событий

Неадекватный мужчина в среду, 27 января, грозил устроить взрыв в супермаркете на Новодмитровской улице в столице. Подробности инцидента корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал сотрудник магазина.

— Это был молодой человек среднего телосложения. Вроде не пьяный, но повел он себя совсем ненормально: стал выкрикивать что-то про ФБР, про то, что взорвет всех… В руках у него был пакет, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, все закончилось хорошо, никто не пострадал. Полиция мгновенно «отработала», следователь опросил персонал, все записал, ушел около 20:00.

В ГУ МВД города Москвы подтвердили факт задержания.

— Около 19:00 в магазин на Новодмитровской улице вошел мужчина, который стал высказывать угрозы тем, кто находился в помещении. Прибывшим нарядом полиции гражданин задержан. Предметов, которые могут представлять опасность, при нем не обнаружено, — доложил дежурный.

Он уточнил, что гражданин доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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