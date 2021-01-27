Астролог рассказала, что ждет представителей знаков зодиака в феврале

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Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в феврале. Гороскоп на грядущий месяц она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Овен

Звезды говорят, что февраль станет месяцем борьбы за те вещи, которые уже и так принадлежат представителям Овнов по праву.

Телец

Тельцы смогут показать себя с лучшей стороны, так как февраль будет наиболее благоприятен для этого.

Близнецы

Представителям этого знака советуется взглянуть на жизнь более философски, временно отодвинув прагматическую точку зрения.

Рак

Для Раков февраль станет благоприятным месяцем во всех отношениях. При условии, что они сами себе ничего не испортят.

Лев

Представители Львов смогут изменить свою жизнь, опираясь исключительно на чужие ошибки и не затрагивая при этом собственные.

Дева

Вам советуют не ходить вокруг одной проблемы, а попробовать сосредоточиться на 2–3 делах сразу. Это поможет увеличить продуктивность.

Весы

Для представителей этого знака месяц будет наполнен разнообразными препятствиями. Появится возможность сыграть с жизнью в красивую игру.

Скорпион

Скорпионам советуют найти мощный внешний стимул или же человека, который сможет вас замотивировать на различные поступки.

Стрелец

Не следует делать большие ставки на поспешные случайные знакомства. Советуется на тратить нервы попусту.

Козероги

Представителям этого знака в феврале советуют заняться своими накоплениями, а также отложить в сторону ненужные траты.

Водолей

Уверенность в себе позволит Водолеям пройти через все препятствия, которые будет ставить перед вами жизнь. Однако бойтесь своей стеснительности, она может ухудшить положение.

Рыбы

Стоит подойти к структурированию всех своих дел, заняться своей дисциплиной. Если разложить все по полочкам сейчас, это может дать массу интересных моментов в будущем.

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