Предскажу и облапошу. В сети активизировались виртуальные предсказательницы и маги

Кадр из фильма«Гарри Поттер и тайная комната» (2002)

Накануне Дня колдуна, 28 января, маги, ясновидящие громко заявили о себе волной афер и мошенничеств. Причем в виртуальном пространстве.

Если раньше, чтобы получить предсказание о свой судьбинушке, надо было обязательно явиться на личный прием к магу или экстрасенсу, то теперь вся компания предсказателей переместилась в онлайн-режим и отлично там обосновалась. Деньги те же, хлопот меньше. Модные мессенджеры служат средством связи и охраняют от недовольных клиентов. Доверчивые москвичи даже не проверяют, кто перед ними. На днях мужчина пришел в полицию с заявлением, что отдал почти пять миллионов рублей гадалке в состоянии гипноза. Найти мошенницу почти нет шансов.

Почему наши люди до сих пор доверяют ведуньям и магам?

— Виртуальное пространство упростило работу такого рода «специалистов», — рассказала частный психолог Наталья Ивченко. — Люди хотят получить ответ на волнующий вопрос здесь и сейчас. Всему виной постоянно ускоряющийся темп жизни и обилие информации вокруг. Человек словно находится в посторонних шумах и хочет получить срочный ориентир. Не разбираясь в своих внутренних проблемах, конфликтах. Многих это устраивает. Сбудется предсказание или нет — другой вопрос.

Борьбу с магами-шарлатанами ведет Союз магов России. Вот их правила, как определить мошенника:

Настоящий маг никогда не прячет свое лицо, всегда публикует настоящие фотографии и видео. Всегда просит перечислить деньги на свою личную карту — никаких других держателей карты быть не должно.

Эти два простых правила вполне способны уберечь человека от аферистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Толмачев, юрист частной практики:

— Такого рода услуги оказываются на добровольной основе, без документальных подтверждений. Поэтому вернуть свои деньги в случае недобросовестно оказанной «магической» услуги невозможно. Профессии «гадалка», как и «колдун» официально не существует, поэтому если вы не перестраховались и не заключили договор с частным лицом как с индивидуальным предпринимателем, то и деньги получить невозможно. С теми же астрологами шансы есть: эта профессия внесена в реестр профессий, и действует обычное правило оказания услуг.

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