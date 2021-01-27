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«Ухожу в голод»: Лариса Гузеева решила сбросить вес
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Ухожу в голод»: Лариса Гузеева решила сбросить вес

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая и сваха Лариса Гузеева решила подтянуть фигуру и заняться своим весом. Она рассказала подписчикам, что собирается голодать.

— Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь, — написала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

К посту она прикрепила свое архивное фото.

Подписчики решили поддержать звезду.

«Вы невероятная красавица. И сейчас тоже»; «Полстраны теперь голодать с вами будет!»; «Есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это Вы», — написали поклонники в комментариях к посту.

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Лариса Гузеевадиеты и похудениетелеведущая
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