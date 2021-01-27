Выросшему в парке «Сокольники» черешчатому дубу планируют оформить паспорт
Выросшему в парке «Сокольники» черешчатому дубу могут оформить паспорт. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте префектуры Восточного административного округа столицы.
Отмечается, что возраст дуба составляет около 240 лет. Дерево находится на Песочной аллее. Оно росло еще в те времена, когда на месте парка «Сокольники» располагались охотничьи угодья.
На дуб уже установили памятную табличку. Теперь дерево находится под особой охраной, а в ближайшее время планируется оформить на него паспорт. Документальное подтверждение возраста дуба официально получено в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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