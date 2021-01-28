Подозреваемых в серии грабежей задержали в Подмосковье

Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец и Росгвардии задержали четверых мужчин по подозрению в совершении ряда грабежей. Об этом в четверг, 28 января, сообщает областной главк Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по данным следствия, на протяжении двух недель задержанные тайком выносили алкогольную продукцию из магазина в деревне Мотяково, не оплачивая товар.

Личности подозреваемых были установлены благодаря записям с камер видеонаблюдения. В целом задержанным вменяется хищение 68 бутылок алкоголя стоимостью около 100 тысяч рублей.

Возбуждены дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Суд санкционировал заключение задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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