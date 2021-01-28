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США выделят до 4 миллионов долларов на борьбу с развитием ядерного оружия в КНДР
Фото: twitter.com/XHNews

США выделят до 4 миллионов долларов на борьбу с развитием ядерного оружия в КНДР

Виктория Родимкина

В мире

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки планирует выделить до 4 миллионов долларов на программу по противодействию распространению оружия массового уничтожения и развитию ракетной программы Китая. Об этом сообщается в описании американского гранта.

— Цель настоящего гранта заключается в укреплении потенциала партнеров в области противодействия распространению (ядерного оружия — прим. «ВМ») со стороны КНДР и уклонению страны от санкций, — говорится в описании.

В документе значится, что предложения кандидатов, которые собираются участвовать в американской инициативе, должны отражать понимание совокупности проблем и контекста, в котором будет осуществляться содействие.

Следить за реализацией программы будет бюро Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению.

Общий бюджет, который может быть выделен на осуществление планов, может составлять около 4 миллионов долларов. При этом, говорится в документе, максимальный размер одного гранта не будет превышать 750 тысяч долларов.

Участвовать в программе могут американские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, сообщает RT.

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