Белый дом призвал «добраться до истоков» возникновения пандемии COVID-19

Фото: facebook.com/The White House

Американские власти призвали к полноценному расследованию причин возникновения пандемии COVID-19. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, 27 января.

— Нам необходимо добраться до истоков первых дней пандемии в Китае, — приводит РИА Новости ее слова.

Она обратила внимание, что США выступают за проведение международного расследования, которое при этом будет полноценным и ясным.

В 2020 году бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз требовал провести расследование в отношении источника коронавируса. Риторика экс-главы Белого дома была несколько грубее той позиции, которой придерживается текущая администрация в Вашингтоне. В частности, он позволял себе обвинять Китай во всех бедах, связанных с распространением инфекции. Трамп даже грозил Китаю санкциями, если КНР не станет сотрудничать.

Известно, что вирус появился в китайском городе Ухань. Многие ученые считают, что COVID-19 — это вирус зоонозного происхождения. Также предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. По другим данным, произошла утечка вируса из лаборатории в Ухане.

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