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Британцам запретят покидать страну без уважительной причины
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Британцам запретят покидать страну без уважительной причины

Ростислав Зубков

В мире

Великобритания ужесточает ограничительные меры на въезд и выезд. Об этом в среду, 27 января, заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

По ее словам, в страну приезжают, а потом уезжают слишком много людей на фоне пандемии коронавируса. Этого нельзя допускать, чтобы не ухудшать эпидемиологическую обстановку.

Согласно вводимым правилам, британцев, покидающих страну, теперь обязывают заполнять декларацию с указанием причины поездки.

— Мы пересмотрим список исключений, убедившись, что они ограничатся лишь самыми экстренными случаями... Каникулы не являются уважительной причиной для поездки, — приводит РИА Новости слова главы МВД Британии.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением приезжими карантина. Также увеличится число проверок на дому с целью проверки соблюдения самоизоляции.

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Великобританиявременное ограничениепандемия
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