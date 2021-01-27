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Швейцария введет новые правила карантина для туристов
Фото: pixabay.com

Швейцария введет новые правила карантина для туристов

Ростислав Зубков

В мире

В Швейцарии вводятся новые коронавирусные меры. Об этом говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

С 28 января все путешественники, прибывающие на территорию Конфедерации из зон повышенной эпидемиологической опасности, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. По приезде туристы должны будут пройти десятидневный карантин, но могут выйти с него на седьмой день, если сделают еще один отрицательный ПЦР-тест либо исследование на антитела.

Эти правила распространяются на всех, кто приезжает в страну из опасных зон, включая людей, прибывающих на поезде, а также на личном транспорте. Исключения сделают только для фронтальеров — граждан, которые проживают прямо на границе со Швейцарией и приезжают каждый день на работу в Конфедерацию.

Отрицательный тест нужно будет сделать и путешественникам, передвигающимся по воздуху. Их проверят на наличие соответствующего документа перед посадкой на борт.

Помимо прочего, карантинные меры поменяются и для жителей Конфедерации. Согласно новым правилам, контактировавший с заболевшим COVID-19 теперь может уходить на самоизоляцию на неделю, а не на десять дней. При этом он должен будет за свой счет сделать ПЦР-тест. Если анализы окажутся отрицательными, гражданин может выйти из карантина, но до конца десятого дня должен носить маску и соблюдать дистанцию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

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