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СМИ: Новый карантин из-за коронавируса могут объявить во Франции
Фото: twitter.com/XHNews

СМИ: Новый карантин из-за коронавируса могут объявить во Франции

Виктория Родимкина

В мире

Во Франции в ближайшие дни могут ввести новый карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правительстве в воскресенье, 24 января.

По ее данным, новые ограничения могут начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.

— Решение должно быть принято в самое ближайшее время, — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что введение новых ограничительных мер связано со стремительным распространением «британского» штамма коронавируса, а также нового варианта инфекции из ЮАР. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением по этому вопросу в среду, 27 января.

В статье также указывается, что новые меры могут быть более мягкими по сравнению с теми, что действовали ранее. Не исключено, что в этот раз на несколько часов будет разрешена работа магазинов, которые торгуют продукцией, не относящейся к категории первой необходимости.

По последним данным, во Франции выявлено 3 093 619 новых случая коронавируса.

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