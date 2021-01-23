Муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован в столичную больницу с COVID-19

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Председателя Духовного управления мусульман Азиатской части РФ муфтия Нафигулла Аширова госпитализировали в московскую больницу с COVID-19. Об этом в субботу, 23 января, сообщили на сайте Духовного управления мусульман России.

На данный момент Аширова находится в тяжелом состоянии. Ему диагностировали коронавирусную пневмонию.

Ранее сообщалось, что заболевшая COVID-19 Алена Хмельницкая госпитализирована. По ее словам, с ней все в порядке, она самостоятельно приняла решение о госпитализации, чтобы быстрее переболеть инфекцией.

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