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Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом

Анастасия Колоскова

Звезды

Звезда сериала «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор артиста Елена Переслени.

По ее словам, пик болезни пришелся на новогодние праздники.

— У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей. Он заболел еще 27 декабря. Сам вирус убит. Лечились амбулаторно, — рассказала Переслени РИА Новости.

Самочувствие актера улучшилось, но восстановление проходит медленно, уточнила она. Конкин уже выходит на прогулки на свежем воздухе.

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коронавирусвыздоровлениеВладимир Конкин
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