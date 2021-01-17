Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую госпитализировали
Фото: instagram.com/alxmel

Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую госпитализировали

Виктория Родимкина

Звезды

Заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая госпитализирована. Об этом сама актриса сообщила на своей странице в соцсети Instagram в воскресенье, 17 января.

По ее словам, с ней все в порядке, она самостоятельно приняла решение о госпитализации, чтобы быстрее переболеть инфекцией.

— Я легла на несколько дней в больницу, чтобы ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением, — написала Алена Хмельницкая.

Ранее стало известно, что актриса заболела COVID-19. Она призналась, что плохо спит и чувствует усталость, но находится на домашнем лечении. Позже Хмельницкая все же обратилась за помощью к медикам.

Поклонники актрисы поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления.

«Правильно сделали! Если чувствуете, что дома лечение не помогает — обязательно в больницу!»; «Скорейшего выздоровления!»; «Алена, выздоравливайте и берегите себя»; «Выздоравливайте, дорогая наша волшебница!» — написали они под публикацией.

Читайте также: Алена Хмельницкая рассказала, что чуть не умерла из-за аппендицита

госпитализациякоронавирусАлена Хмельницкая
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте