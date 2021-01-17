Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую госпитализировали

Фото: instagram.com/alxmel

Заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая госпитализирована. Об этом сама актриса сообщила на своей странице в соцсети Instagram в воскресенье, 17 января.

По ее словам, с ней все в порядке, она самостоятельно приняла решение о госпитализации, чтобы быстрее переболеть инфекцией.

— Я легла на несколько дней в больницу, чтобы ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением, — написала Алена Хмельницкая.

Ранее стало известно, что актриса заболела COVID-19. Она призналась, что плохо спит и чувствует усталость, но находится на домашнем лечении. Позже Хмельницкая все же обратилась за помощью к медикам.

Поклонники актрисы поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления.

«Правильно сделали! Если чувствуете, что дома лечение не помогает — обязательно в больницу!»; «Скорейшего выздоровления!»; «Алена, выздоравливайте и берегите себя»; «Выздоравливайте, дорогая наша волшебница!» — написали они под публикацией.

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