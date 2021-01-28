Контролер столичного метро помогла поймать мужчину из федерального розыска

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Контролер на станции столичного метро «ВДНХ» поймала мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он привлек внимание работника подземки, потому что находился без перчаток. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— На станции «ВДНХ» Калужско-Рижской линии контролер ГКУ «Организатор перевозок» Ольга Яровая остановила пассажира без перчаток. Устанавливая личность, полицейские выяснили, что мужчина 26-летний уроженец Узбекистана — Мирсаидов Сардор Суратович. Он находится в федеральном розыске по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража»), — цитирует слова пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что женщина выписала нарушителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты. После этого столичные правоохранители задержали мужчину и доставили его в участок.

В ведомстве добавили, что это не первый важный поступок Ольги Яровой. Ранее летом 2020 года она остановила мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. Тем самым контролер помогла полицейским с поимкой преступника. Уточняется, что Ольге Яровой объявят благодарность.

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