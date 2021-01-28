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Кинолог назвал оптимальный возраст щенка для покупки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кинолог назвал оптимальный возраст щенка для покупки

Анастасия Колоскова

Общество

Щенок, которому уже исполнилось три месяца, способен легче адаптироваться к новому дому. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

К этому возрасту питомец уже отказался от материнского молока и получил необходимые прививки, уточнил специалист.

По мнению Голубева, более раннее отлучение от матери может привести к проблемам в поведении собаки.

— Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни. Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью, — цитирует кинолога РИА Новости.

Он пояснил, что в это время у питомца формируется темперамент и основы личности.

В новом доме следует позволить щенку изучить территорию и показать ему место для отдыха. Голубев порекомендовал заранее обозначить запреты для питомца, например, можно ли ему будет спать вместе с хозяевами.

Также следует обеспечить для собаки безопасную среду: убрать провода, предметы, которые могут разбиться, и ограничить выход на балкон.

Кинолог посоветовал вначале предложить щеку знакомую еду, а новый корм вводить постепенно. Также постепенно следует приучать его к разлуке, не оставляя сразу одного надолго. Так, для адаптации можно оставлять питомца одного в комнате вначале на 15 минут, а затем увеличивать этот период.

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