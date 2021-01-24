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Кинолог объяснил, как вылечить простуду у собаки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кинолог объяснил, как вылечить простуду у собаки

Татьяна Плотникова

Животные

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как определить у своей собаки простудное заболевание, а также дал ряд рекомендаций по профилактике и лечению.

Эксперт посоветовал в качестве мер по предупреждению болезни следить за состоянием питомца на прогулке, особенно в морозную погоду, защищать его от сквозняков, по возможности носить комбинезоны, которые защищают от влаги и ветра.

Кроме того, важно поддерживать иммунитет собаки и избегать факторов, которые его ухудшают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение.

Если уберечь собаку все же не удалось, у нее проявятся такие симптомы, как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура, затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа, глаз, ушей, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей. Не исключены трудности при мочеиспускании.

При возникновении таких симптомов следует обратиться к ветеринару, который проведет осмотр и назначит нужные анализы. До приема у врача можно облегчить состояние питомца в домашних условиях: обустроить собаке удобное место без сквозняков и низкой температуры, обеспечить ей покой и теплое питье, легкую, но достаточно калорийную пищу.

При появлении лихорадки можно укрыть животное теплым покрывалом. Также может помочь легкий массаж гладкой щеткой, рассказал Голубев РИА Новости.

Ранее кинолог объяснил, какие предметы в доме представляют опасность для собак.

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