Кинолог объяснил, как вылечить простуду у собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как определить у своей собаки простудное заболевание, а также дал ряд рекомендаций по профилактике и лечению.

Эксперт посоветовал в качестве мер по предупреждению болезни следить за состоянием питомца на прогулке, особенно в морозную погоду, защищать его от сквозняков, по возможности носить комбинезоны, которые защищают от влаги и ветра.

Кроме того, важно поддерживать иммунитет собаки и избегать факторов, которые его ухудшают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение.

Если уберечь собаку все же не удалось, у нее проявятся такие симптомы, как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура, затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа, глаз, ушей, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей. Не исключены трудности при мочеиспускании.

При возникновении таких симптомов следует обратиться к ветеринару, который проведет осмотр и назначит нужные анализы. До приема у врача можно облегчить состояние питомца в домашних условиях: обустроить собаке удобное место без сквозняков и низкой температуры, обеспечить ей покой и теплое питье, легкую, но достаточно калорийную пищу.

При появлении лихорадки можно укрыть животное теплым покрывалом. Также может помочь легкий массаж гладкой щеткой, рассказал Голубев РИА Новости.

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