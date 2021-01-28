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Корпус лучевой терапии построят в Коммунарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Корпус лучевой терапии построят в Коммунарке

Ксения Монахова

Город

Корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Об этом в четверг, 28 января, заявил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в корпусе будет функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. На данный момент проходит проектирование объекта. В новом корпусе специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, также на объекте будут предусмотрены условия для проведения 3D и 4D лучевой терапии.

Андрей Бочкарев отметил, что несмотря на сложности из-за ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день активно проводятся работы по строительству объектов второй очереди больницы в Коммунарке. На данный момент уже на 60 процентов завершили возведение шестиэтажного здания перинатального центра, в котором будут расположены 130 коек.

Помимо этого ведутся работы в амбулаторно-поликлиническом, инфекционном и детском корпусе. Также на 98 процентов готово строительство вертолетной площадки, необходимой для приема экстренных пациентов с тяжелыми травмами.

— В декабре 2020-го исполнился год с момента ввода первой очереди больницы в Коммунарке. За этот период она стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. С марта прошлого года больница приняла свыше 16,5 тысячи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщил Андрей Бочкарев.

Отмечается, что в скором времени на первые вызовы отправятся бригады скорой помощи, созданной в рамках второй очереди возведения многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. В здании будут работать 114 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

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