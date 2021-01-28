Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на востоке Москвы
Россия, Москва, Нижегородская эстакадаКарта всех событий
На Нижегородской эстакаде грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что авария произошла перед съездом на Нижегородскую улицу.
— Свободен один левый ряд, — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за ДТП движение затруднено на три километра. Информации о пострадавших нет.
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