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ФСБ раскрыла материалы вынесенного 75 лет назад в Киеве приговора нацистам
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

ФСБ раскрыла материалы вынесенного 75 лет назад в Киеве приговора нацистам

Виктория Родимкина

История

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России представила архивные материалы вынесенного ровно 75 лет назад приговора членам нацистского оккупационного режима на Украине.

Суд проходил в Киеве с 17 по 28 января 1946 года. Заседание стало одним из самых масштабных судебных процессов за преступления, совершенные нацистами на оккупированных территориях.

Приговор был собран в 28 томов. Они содержат материалы о преступлениях в Киеве, Полтаве, Сталино, Мелитополе, Львове и других городах.

— По плану гитлеровского правительства Советская Украина должна была быть превращена в немецкую колонию и заселена немцами, а украинский народ подлежал уничтожению и порабощению, — говорится в материалах дела.

По плану нацистской Германии выжившую часть населения собирались отправить в северные территории СССР. Истребление и истязание мирных граждан началось с первых дней вступления нацистов на территорию Украинской ССР.

Немецкие захватчики истребили более четырех миллионов советских граждан. Свыше двух миллионов людей было угнано в Германию, из которых многие погибли от голода и непосильного труда. В приговоре также говорится о разграблении украинских территорий за почти трехлетний срок оккупации.

В 1945–1946 годах были разысканы и арестованы 15 человек. Вину каждого из задержанных устанавливали в ходе следствия и на суде.

Приговором военного трибунала Киевского военного округа 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение за преступления над советскими гражданами. Двоим подсудимым суд назначил 15 лет и одному 20 лет каторжных работ, сообщает ТАСС.

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