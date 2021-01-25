Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала напасть на здание ФСБ в Грозном

Фото: ФСБ РФ

Банда Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном. Об этом рассказал командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев в понедельник, 25 января.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на территории субъекта силовики уничтожили все бандподполье. В ходе последней спецоперации были убиты шесть бандитов, включая главу группировки Аслана Бютукаева. Он был одним из самых разыскиваемых преступников. За ним числится организация теракта в московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года.

Замид Чалаев пояснил, что на месте проведения спецоперации в рюкзаке Бютукаева были найдены блокноты с записями о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном.

— Там были обнаружены и координаты расположения здания ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора. Детали уточняются, — сказал командир спецполка.

Он также отметил, что силовики во время спецоперации вычислили банду с помощью фотоловушек, одна из которых зафиксировала место сбора боевиков в лесу, передает РИА Новости.

Теракт в Домодедове

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев устроил взрыв в аэропорту Домодедово в Москве. ЧП произошло в зале международных прилетов. В результате происшествия погибли 37 человек, пострадали 170. Организаторами теракта названы два боевика — Доку Умаров и уже упомянутый Аслан Бютукаев.

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