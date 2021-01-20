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Кадыров заявил об уничтожении всех активных террористов в Чечне
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Кадыров заявил об уничтожении всех активных террористов в Чечне

Ростислав Зубков

Общество

В Чечне не осталось действующих террористов, всех боевиков удалось ликвидировать. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил в среду, 20 января.

Ранее губернатор сообщил, что на территории субъекта силовики уничтожили все бандподполье. В ходе последней спецоперации были убиты шесть бандитов, включая главу группировки Аслана Бютукаева. Он был одним из самых разыскиваемых преступников. За его плечами — организация теракта в московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года.

Позднее Кадыров уточнил, что ликвидация этих террористов избавила Чечню от действующих боевиков.

— Опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-Юрта — террористы. Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что еще остаются боевики, которые давно покинули Чечню и теперь орудуют на Ближнем Востоке.

Отметим, что в НАК заявили о пяти убитых террористах, а не шести.

Теракт в Домодедове

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев устроил взрыв в аэропорту Домодедово в Москве. ЧП произошло в зале международных прилетов. В результате происшествия погибли 37 человек, пострадали 170. Организаторами теракта названы два боевика — Доку Умаров и уже упомянутый Аслан Бютукаев.

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ЧечняРамзан Кадыровликвидация террористов
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