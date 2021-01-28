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Деми Мур шокировала поклонников измененной внешностью
Фото: instagram.com/demimoore

Деми Мур шокировала поклонников измененной внешностью

Анастасия Колоскова

Звезды

В Сети появились фотографии известной американской актрисы Деми Мур, которая приняла участие в показах на Неделе высокой моды в Париже с 25 по 28 января. Внешность 58-летней звезды шокировала поклонников, которые отметили, что она слишком увлеклась пластикой.

Актриса и модель продемонстрировала публике эффектный шелковый костюм от известного дизайнерского дома. Однако внимание зрителей привлекло лицо Деми Мур, а не ее наряд.

Так, ее скулы стали неестественно большими, а нос слишком заужен, изменилась и форма губ актрисы.

«Боже мой, это сделала Деми Мур!»; «Мне кажется, в скулы закачали слишком много филлеров»; «Я не знаю, кто хуже из хирургии — Деми Мур или Кейт Мосс с таким живым лицом»; «Дальше — страшнее… Кукла какая-то…»; «Деми облажалась по-крупному», — написали фолловеры в комментариях под фотографией Мур в Instagram.

В последнее время актриса появлялась на публике в защитной маске и темных очках и не публиковала фотографии в соцсетях, отмечает ФАН.

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