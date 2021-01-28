«Когда, если не сейчас»: Бузова сменила прическу

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила сменить прическу и предстала перед поклонниками с выпрямленными волосами длиной ниже пояса.

Как отметила Бузова в своем Instagram, «когда, если не сейчас». Теледива также написала, что позднее уберет длину, а пока «захотелось немного так походить».

Подписчики Бузовой разошлись во мнениях относительно имиджа звезды. Одни полагают, что ведущей идут длинные прямые волосы. Другие сочли, что нарощенные волосы — «прошлый век», и раскритиковали знаменитость за чрезмерное использование фоторедакторов при обработке своих снимков.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями своей личной жизни.

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Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Колонка обозревателя «ВМ» Анастасии Заводовской:

Эта звезда особенно ярко засияла на небосклоне отечественного шоубиза уже намного позже «Дома-2», где зрители впервые увидели белокурую ранимую барышню. Наверное, именно там, на так называемой стройке любви, она уловила важный секрет популярности: больше всего аудитория любит твои страдания (далее…).