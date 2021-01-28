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Лабораторные экспресс-анализаторы появились в столичных реанимобилях
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Лабораторные экспресс-анализаторы появились в столичных реанимобилях

Ксения Монахова

Город

Реанимационные бригады столичной скорой помощи оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что благодаря новым приборам прямо в реанимобиле можно провести биохимический анализ крови у пациентов, находящихся в критическом состоянии.

По словам Анастасии Раковой, столичное правительство приобрело 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов. С их помощью проводятся диагностические мероприятия в кратчайшие сроки.

— Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты. В дальнейшем мы планируем объединить все наши приборы в единую информационную систему для того, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации иметь возможность подключить к интерпретации данных второго эксперта, — пояснила заммэра.

Экспресс-анализатор представляет собой небольшое устройство, через специальное отверстие в котором устанавливается картридж с образцом крови человека. Спустя несколько минут на экране появляются необходимые данные, которые можно распечатать на месте и передать врачу стационара.

Такие приборы используются, в частности, при сепсисе, тяжелой почечной и острой дыхательной недостаточности и для выявления других нарушений в организме пациента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Анастасия Раковаанализ кровиреанимация
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