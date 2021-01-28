Андрей Малахов рассказал, как проводит выходные с сыном

Фото: youtube.com/Super

Известный телеведущий Андрей Малахов в интервью журналистам рассказал, как проводит выходные с сыном Александром, которому в этом году исполнится четыре года.

По словам телеведущего, субботнее утро у них с мальчиком начинается с плаванья. Пока супруга Малахова Наталья отсыпается, они едут в бассейн, где с Сашей занимается тренер.

— После занятий мы заходим в кафетерий, пьем кофе с пенкой — так сын называет капучино. И едем на дачу к бабушке с дедушкой — к родителям Наташи, — цитирует телеведущего Teleprogramma.pro.

Малахов рассказал, что после прогулки на даче Саша ложится спать, а в районе обеда к их компании присоединяется мама мальчика. К вечеру семья возвращается домой, где обычно читает или смотрит фильмы. По словам ведущего, они предпочитают ложиться спать пораньше, так как ранним утром в воскресенье отправляются на богослужение в храм.

Малахов уточнил, что из-за пандемии они с супругой редко выбираются в театр, предпочитая проводить время дома.

Читайте также: Деми Мур шокировала поклонников измененной внешностью