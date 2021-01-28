Частный детский сад открылся в центре Москвы по программе «Объект образования за рубль»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Пушкареве переулке в центре столицы открылся частный детский сад. Победитель торгов выполнил все нормы программы «Объект образования за рубль» и получил возможность перехода на льготную ставку аренды. Об этом в четверг, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, победитель аукциона должен оформить специальную лицензию на образовательную деятельность. Также ему необходимо благоустроить помещение, после чего выполнить требования столичного департамента образования по реализации общеобразовательных программ. Их нужно подтверждать каждый год.

— На данный момент по этой программе в Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений. По 19 из них уже задействована опция льготной ставки. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям составляет более 191 миллиона рублей, — отметил Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, с победителем аукциона заключили договор на 49 лет. Инвестор выполнил все требования и перешел на льготную ставку. Арендная плата за здание составит 752,5 рубля в год. Площадка находится рядом со станцией метро «Трубная».

Как отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, аукцион по объекту прошел в электронном формате в ноябре 2019 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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