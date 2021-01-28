Малышева назвала продукты, которые негативно влияют на память и работу мозга

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Телеведущая и врач Елена Малышева определила две категории продуктов, способных провоцировать проблемы с памятью и повышать риск болезни Альцгеймера.

Так, по словам Малышевой, у людей с возрастом часто появляются проблемы с памятью. Помочь в этом вопросе сможет рацион, из которого следует исключить продукты с высоким содержанием холестерина. К ним относятся свинина, сливки и сливочное масло.

Уменьшить негативные последствия от холестерина могут статины, которые блокируют его выработку в печени.

Телеведущая напомнила о том, что проблемы с памятью могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Для ее профилактики она посоветовала с осторожностью относиться к продуктам, богатым медью, таким как печень, почки, сердце и орехи кешью.

— Если память ухудшается, они не для вас, — заявила Малышева в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Врач порекомендовала регулярно употреблять продукты с высоким содержанием витамина D и E. Так, положительно влияют на память масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески и жирные сорта рыб.

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