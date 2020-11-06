Врач рассказала, какое питание улучшит работу мозга

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Заведующая Центром эпилептологии и неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Надежда Королева рассказала, какое питание улучшит работу мозга, сообщает «МИР 24».

— Это правильное, рациональное питание, которое содержит достаточное количество витаминов В. Без витаминов В1, В6, В12 мозг становится плаксивым, тревожным, совершенно не хочет работать, снижается память, когнитивные функции, эмоции уплощаются, эмоциональная лабильность присоединяется, — сказала эксперт.

Она также рекомендовала употреблять продукты, содержащие витамин D, омегу 3 и магний.

Также специалист посоветовала пожилым людям включить в свой рацион морскую рыбу, авокадо и горький шоколад, чернику, поскольку данные продукты поддерживают мозговое кровообращение, а также уменьшают риск развития заболеваний сердца и сосудов, пишет ФАН.

Ранее издание News.ru писало, что ученые из Калифорнийского университета выявили способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте. Исследование показало, что для этого после 50 лет необходимо иметь оплачиваемую работу.

— Оплачиваемая работа может предложить некоторую защиту, когда дело доходит до потери памяти. Возможно, из-за когнитивной стимуляции, социальной активности или финансовой безопасности, — рассказала ведущий автор исследования Элизабет Роуз Майеда.

Источник: mir24.tv

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