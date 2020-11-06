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Эксперт рассказала, о чем говорят вкусовые пристрастия человека
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказала, о чем говорят вкусовые пристрастия человека

Юлия Курганова

Здоровье

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Она сообщила, о чем они говорят.

— Мама во время беременности ест соленую пищу, и у будущего ребенка повысится эта потребность, то же самое касается и пристрастия к горькому и сладкому. Но если ребенку предлагать повышенное количество сладостей, пристрастие к сладкому усилится. С возрастом это будет утихать, от физиологии никуда не уйдешь, но затихать будет медленно, — сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Пырьева добавила, что потребность в той или иной пище имеет свои причины, и они часто связаны с физиологическими особенностями организма конкретного человека. Так, люди, которые любят соленое, зачастую имеют пониженное артериальное давление. Они таким образом нормализуют тонус сосудов. А предпочтение более острой пище указывает на недостаточную секрецию в желудке.

Повышенная любовь к сладкому, по словам эксперта, является признаком нестабильности метаболизма глюкозы. Благодаря избыточному количеству сахара люди пытаются сделать комфортным свой уровень глюкозы.

Пырьева напомнила, что все хорошо в меру, поэтому нужно стараться постепенно снижать потребление большого количества сладкого или соленого.

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причиныэкспертвкусовые пристрастия
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