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Мобильное приложение для записи к врачу запустят в России в начале 2021 года
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мобильное приложение для записи к врачу запустят в России в начале 2021 года

Виктория Родимкина

Общество

Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустят в первом квартале 2021 года мобильное приложение для записи к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в четверг, 28 января.

Новое приложение является компонентом Единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса «Мое здоровье». На данный момент специалисты завершают испытания приложения с Минздравом и пилотными регионами России.

— В первую очередь будут запущены такие сервисы, как запись к врачу, запись к врачу по направлению, вызов врача на дом, получение электронных медицинских документов и справок, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что помимо этого будут оптимизированы уже существующие онлайн-услуги. С помощью нового приложения россияне смогут вести дневник самонаблюдения, сообщает ТАСС.

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