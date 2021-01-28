Подъездную дорогу в Солнечногорском районе получат 22 дачных поселка

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 22 садовых товарищества в Солнечногорском районе получат подъездную дорогу, которая протянется от деревни Хоругвино до ассоциации садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Кочергино». Об этом в четверг, 28 января, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что на данный момент специалисты готовят документы для проведения конкурса на выбор подрядной организации. Проектно-изыскательские работы завершатся в 2021 году, потом начнется строительство.

Протяженность дороги — пять километров, ширина проезжей части — шесть метров. Уточняется, что этого хватит для комфортного подъезда к дачным участкам более чем для 3,5 тысячи садоводов-москвичей из 22 СНТ. Дороги, примыкающие к крупным поселкам и находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут приведены в порядок.

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, порядка четырех миллионов человек — членов СНТ на территории Подмосковья — жители Москвы. Город активно принимает участие в благоустройстве садовых товариществ горожан на территориях Московской и сопредельных областей, заключил Владимир Жидкин.

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