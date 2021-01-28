Детский сад со столярной мастерской появится на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Россия, Москва, Вольная улица, 28А Карта всех событий

В ближайшее время в районе Соколиная Гора на востоке Москвы завершится строительство детского сада на 205 мест. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, здание на улице Вольная входит в состав жилого «Семеновский парк».

— Застройщик направил в Мосгосстройнадзор извещение об окончании строительно-монтажных работ. Будет назначена итоговая проверка, по результатам которой решится вопрос о вводе объекта в эксплуатацию, — отметил Олег Антосенко.

Сообщается, что трехэтажное здание площадью около четыре тысяч квадратных метров построено по индивидуальному плану. Постройка рассчитана на девять групп, которые спроектированы отдельными блоками. В их составе расположатся игровые, спальни, раздевалки, буфетные и туалетные.

Помимо этого будут оборудованы залы для занятий музыкой и физкультурой, помещение кружковой для развивающих занятий, а также столярная мастерская. В рамках здания предусмотрен медицинский блок, а также откроют кабинет логопеда и психолога, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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