Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выплаты за проживание в регионе назначат жителям Дальнего Востока
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Выплаты за проживание в регионе назначат жителям Дальнего Востока

Елена Фролова

Общество

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому будет существенно повышен уровень жизни в Дальневосточном федеральном округе за счет раздачи населению бюджетных средств. По информации ФАН, правительство будет перечислять каждый год «вертолетные деньги» желающим для того, чтобы поддержать численность населения в регионе.

Так, на рассмотрение в Госдуму был внесен документ, согласно которому каждому жителю ДФО собираются назначить единовременную выплату дальневосточного капитала, а также выдать карту дальневосточника. Закон должен вступить в силу в 2021 году.

Карта дальневосточника будет заменять свыше десяти документов. Она станет достаточным подтверждением статуса ее владельца. С ее помощью можно будет покупать льготные и бесплатные авиабилеты, получать скидки на проезд в других видах транспорта. Она также предоставит еще ряд привилегий.

Размер дальневосточного капитала равен сумме материнского капитала. На сегодняшний день это около 484 тысяч рублей. Данные средства можно будет потратить на запуск собственного бизнеса, образование или медицинские услуги, находящиеся за рамками Обязательного медицинского страхования. Вместе с тем возможен расход на жилье. Однако есть одно ограничение — эти деньги можно будет тратить только в границах ДФО.

Подобные выплаты, согласно законопроекту, будут доступны всем категориям граждан: пенсионерам, работающим, учащимся и детям.

Читайте также: Власти расширили зону «дальневосточного гектара»

законопроектДальний Востоквыплаты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Все мнения
О проекте