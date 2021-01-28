Выплаты за проживание в регионе назначат жителям Дальнего Востока

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому будет существенно повышен уровень жизни в Дальневосточном федеральном округе за счет раздачи населению бюджетных средств. По информации ФАН, правительство будет перечислять каждый год «вертолетные деньги» желающим для того, чтобы поддержать численность населения в регионе.

Так, на рассмотрение в Госдуму был внесен документ, согласно которому каждому жителю ДФО собираются назначить единовременную выплату дальневосточного капитала, а также выдать карту дальневосточника. Закон должен вступить в силу в 2021 году.

Карта дальневосточника будет заменять свыше десяти документов. Она станет достаточным подтверждением статуса ее владельца. С ее помощью можно будет покупать льготные и бесплатные авиабилеты, получать скидки на проезд в других видах транспорта. Она также предоставит еще ряд привилегий.

Размер дальневосточного капитала равен сумме материнского капитала. На сегодняшний день это около 484 тысяч рублей. Данные средства можно будет потратить на запуск собственного бизнеса, образование или медицинские услуги, находящиеся за рамками Обязательного медицинского страхования. Вместе с тем возможен расход на жилье. Однако есть одно ограничение — эти деньги можно будет тратить только в границах ДФО.

Подобные выплаты, согласно законопроекту, будут доступны всем категориям граждан: пенсионерам, работающим, учащимся и детям.

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