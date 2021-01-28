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Сын Валентины Легкоступовой поделился воспоминаниями о матери
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Сын Валентины Легкоступовой поделился воспоминаниями о матери

Елена Фролова

Звезды

Сын певицы Валентины Легкоступовой Матвей впервые прервал молчание и рассказал своему другу, блогеру Вадиму Манукяну, о последних днях жизни своей мамы. Об этом сообщает ФАН.

— Мне очень тяжело и сложно вспоминать то время. Это было в 20-х числах июля. Мама с мужем Юрием Фирсовым приехали в Москву из Павловского Посада и отправились на собеседование в посольство Испании. Я очень соскучился по ней, так как долго ее не видел, но они сразу собирались уехать в деревню. Поэтому я отправился к посольству, потому что захотел ее увидеть, как можно раньше, — вспомнил Матвей Легкоступов.

По его словам, при встрече с Фирсовым он почувствовал, что от мужчины пахло алкоголем.

— Мне показалось, что и от мамы тот же запах, поэтому сразу уточнил у Фирсова этот момент, потому что знал про мамину непереносимость спиртных напитков. Он грубо мне ответил, что это не мое дело, — добавил сын певицы.

В результате Матвею пришлось уехать. Дома на этой почве между мужчинами произошел конфликт, и сын покинул квартиру.

Напомним, что Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Она умерла в возрасте 54 лет. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище.

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