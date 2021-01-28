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Кинокритики США включили«Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов
Кадр из фильма «Дорогие Товарищи» / 2020

Кинокритики США включили«Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов

Анастасия Колоскова

Кино

Полнометражный фильм «Дорогие товарищи!», снятый режиссером Андреем Кончаловским в 2020 году, вошел в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США.

Звание лучшего фильма получила военная драма производства США «Пятеро одной крови», снятая Спайком Ли.

В топ-5 иностранных картин кинокритики включили также «Яблоки» (Греция), «Коллектив» (Рымыния), «Агент-крот» (Испания) и «Ночь королей» (Франция, Канада, Сенегал, Кот-д'Ивуар). Лучшим среди иностранных фильмов, по мнению американцев, стала лента «La Llorona» производства Гватемалы, сообщает сайт совета кинокритиков США.

Напомним, фильм «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли основан на реальных событиях и рассказывает о забастовке рабочих, произошедшей в 1962 году в Новочеркасске.

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Андрей Кончаловскийфильмкинокритика
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