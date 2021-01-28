Netflix снимет мультсериал-аниме о Ларе Крофт

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» / 2003

Компания Netflix работает над созданием аниме-сериала о новых приключениях Лары Крофт, основанным на нашумевших видеоиграх Tomb Raider. Об этом сообщило издание TVLine.

Уточняется, что в основу сюжета проекта лягут именно игры с героиней, а не фильмы. Сериал, за производство которого отвечает компания Legendary, станет продолжением истории трилогии Tomb Raider. Дата выхода аниме-сериала пока не названа.

Разработкой сценария займется Таша Хуо, которая работала над приквелом фэнтези-сериала «Ведьмак».

Стоит отметить, что кассовые сборы двух фильмов о Ларе Крофт в исполнении Анджелины Джоли в мире составили 432 миллиона долларов. Также во всем мире продано 58 миллионов копий видеоигр о приключениях героини.

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