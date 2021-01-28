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По мотивам «Игры престолов» могут снять мультсериал
/ Кадр из сериала «Игра престолов» / 2014, HBO

По мотивам «Игры престолов» могут снять мультсериал

Анастасия Колоскова

Кино

Стриминговая платформа HBO Max задумалась о возможности выпуска мультсериала по мотивам популярного сериала «Игра престолов». Пока данный проект находится на ранней стадии разработки — в частности, проходят встречи по поводу этого вопроса со сценаристами.

Уточняется, что предполагаемый мультсериал будет рассчитан на взрослую аудиторию. Пока компания HBO Max отказалась от комментариев, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что кабельная сеть HBO планирует экранизировать повести писателя Джорджа Мартина, в которых описываются события, предшествующие отраженным в нашумевшем сериале «Игра престолов».

В 2022 году должен увидеть свет еще один приквел популярного сериала о династии Таргариенов — «Дом дракона», который анонсировали осенью прошлого года.

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