Объявлена новая дата проведения Каннского международного кинофестиваля

Фото: @Festival_Cannes/ Официальный аккаунт Каннского кинофестиваля в twitter

Даты проведения 74-го Международного кинофестиваля в Каннах изменились. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Изначально фестиваль планировали провести с 11 по 22 мая 2021 года. Однако организаторы мероприятия объявили о переносе даты. Фестиваль пройдет в Каннах со вторника 6 по субботу 17 июля 2021, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Каннского кинофестиваля.

74e EDITION : REPORT DE DATES

Initialement prévu du 11 au 22 mai, le Festival International du Film de Cannes aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Причина переноса даты фестиваля не сообщается.

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