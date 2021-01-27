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Объявлена новая дата проведения Каннского международного кинофестиваля
Фото: @Festival_Cannes/ Официальный аккаунт Каннского кинофестиваля в twitter

Объявлена новая дата проведения Каннского международного кинофестиваля

Никита Абрамов

Кино

Даты проведения 74-го Международного кинофестиваля в Каннах изменились. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Изначально фестиваль планировали провести с 11 по 22 мая 2021 года. Однако организаторы мероприятия объявили о переносе даты. Фестиваль пройдет в Каннах со вторника 6 по субботу 17 июля 2021, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Каннского кинофестиваля.

Причина переноса даты фестиваля не сообщается.

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