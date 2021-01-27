Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван топ-10 лучших боевиков 80–90-х годов
Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Назван топ-10 лучших боевиков 80–90-х годов

Виктория Родимкина

Кино

В рейтинге лучших боевиков 1980–1990-х годов на первом месте оказался фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

По мнению участников опроса, на втором месте должен находиться «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, а на третьем — «Хищник».

Помимо этого, в рейтинг попали «Робокоп», «Рэмбо: Первая кровь», «Смертельное оружие», «Коммандос», «Кровавый спорт», «Терминатор-2: Судный день» и «Скорость».

Золотой эрой боевиков считаются 1980–1990-е годы. Это время стало ключевым для таких актеров, как Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, а также Арнольд Шварценеггер.

В рейтинг попали сразу четыре фильма с Арнольдом Шварценеггером: «Терминатор», «Хищник», «Коммандос», «Терминатор-2: Судный день».

Рейтинг был составлен киноканалом «Синема» после тщательного изучения крупнейшей базы кинематографических данных. Специалисты проанализировали топы и мнения зрителей, чтобы определить лучшие боевики того времени, сообщает пресс-служба холдинга «Цифровое телевидение».

Читайте также: Компания Disney приобрела права на показ сериала «Перевал Дятлова»

боевикифильмрейтинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Все мнения
О проекте