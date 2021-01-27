Назван топ-10 лучших боевиков 80–90-х годов

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

В рейтинге лучших боевиков 1980–1990-х годов на первом месте оказался фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

По мнению участников опроса, на втором месте должен находиться «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, а на третьем — «Хищник».

Помимо этого, в рейтинг попали «Робокоп», «Рэмбо: Первая кровь», «Смертельное оружие», «Коммандос», «Кровавый спорт», «Терминатор-2: Судный день» и «Скорость».

Золотой эрой боевиков считаются 1980–1990-е годы. Это время стало ключевым для таких актеров, как Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, а также Арнольд Шварценеггер.

В рейтинг попали сразу четыре фильма с Арнольдом Шварценеггером: «Терминатор», «Хищник», «Коммандос», «Терминатор-2: Судный день».

Рейтинг был составлен киноканалом «Синема» после тщательного изучения крупнейшей базы кинематографических данных. Специалисты проанализировали топы и мнения зрителей, чтобы определить лучшие боевики того времени, сообщает пресс-служба холдинга «Цифровое телевидение».

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