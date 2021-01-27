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Компания Disney приобрела права на показ сериала «Перевал Дятлова»
Фото: «Перевал Дятлова» (2020)

Компания Disney приобрела права на показ сериала «Перевал Дятлова»

Юлия Курганова

Кино

Немецкое отделение Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщает пресс-служба компании «1-2-3 Production».

— Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия). Его будут транслировать на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории, — сказано в сообщении.

Отмечается, что также проект купили для показа на платформе SVOD Cirkus на территории скандинавских стран, включая Швецию, Исландию, Норвегию, Данию и Финляндию, передает РИА Новости.

«Перевал Дятлова» рассказывает о драматических событиях зимы 1959 года, когда группа опытных российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала. Режиссерами проекта являются Евгений Никишов, Павел Костомаров, Валерий Федорович и Степан Гордеев. В главных ролях снялись Петр Федоров, Сергей Шакуров, Егор Бероев и Алексей Вертков.

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