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На кинопремии «Золотой орел» назвали лучший фильм года в России
Фото: youtube.com

На кинопремии «Золотой орел» назвали лучший фильм года в России

Юлия Курганова

Кино

Лучшим фильмом 2020 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стала лента «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Церемония награждения проходила в пятницу, 22 января, на киностудии «Мосфильм».

Также актриса фильма Ольга Озоллапиня получила награду за лучшую женскую роль. Кроме того, картина удостоилась статуэтки за лучший сценарий. Он был написан по мотивам произведенийДаниила Гранина, Алеся Адамовича и Ольги Берггольц, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.

— В этом смысле моя роль здесь скромная: сценария не было бы, если бы не было «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Когда ты читаешь дневники умирающих людей, их воспоминания — это тяжелейшее потрясение. Я понял, что должен снять это кино, — рассказал Зайцев.

Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов, который сыграл в фильме «Калашников». Автор картины «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский получил премию за лучшую режиссуру. За лучший монтаж отметили ленту «Стрельцов» Ильи Учителя, сообщает ТАСС.

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