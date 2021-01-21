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Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V»
Эмир Кустурица / Фото: Скриншот видео Первого канала

Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V»

Анастасия Колоскова

Кино

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил о намерении привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» российского производства.

— Хочу принять вакцину «Спутник V», потому что считаю, что это лучшая вакцина. Она основывается на том же, что и другие вакцины, которые мы принимали, когда были маленькими. Думаю, это лучше всего, — цитирует слова кинематографиста РИА Новости.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич сообщила, что в стране ожидается поставка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время. После прибытия вакцины там начнется массовая прививочная кампания.

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мнение режиссераСербия«Спутник V»
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