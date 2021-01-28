Столичная тяга: какие двигатели производят в Москве

Фото: «Совэлмаш»

Сегодня в столице изготавливают двигатели, которые используют не только на земле, в воде и воздухе, но даже выше — в космосе. Двигатели московской сборки и их комплектующие востребованы как у отечественных, так и у зарубежных предприятий. В 2020 году моторы из столицы закупили 80 стран — от Азии до Африки — на общую сумму более чем 600 миллионов долларов США.

В день рождения дизельного мотора расскажем, какие столичные предприятия выпускали дизели, какие двигатели делают в Москве сейчас, а также узнаем за какими моторами будущее.

— За 11 месяцев 2020 года экспорт столичных двигателей достиг 618,1 миллиона долларов, они были поставлены в 80 стран. В то же время объем продаж частей двигателей за рубеж составил 114,45 миллиона долларов, их закупили 48 стран. Ключевым покупателем как самих двигателей, так и их элементов является Китай: этих товаров он приобрел почти на 454 миллиона долларов и 73,6 миллиона долларов соответственно, нарастив объемы поставок по сравнению с прошлым годом на 2,4 и 2,5 процента, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам экспертов Центра поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром», наибольшим экспортным потенциалом обладают турбореактивные двигатели с тягой от 25 кН, которые используются, например, в гражданской авиации. Ожидается, что спрос на столичные двигатели такого типа, а также части турбодвигателей будет расти на рынках США, Великобритании и Германии.

Уже сейчас именно турбореактивные двигатели являются бесспорными лидерами по объему экспорта среди всех московских моторов. Только за 11 месяцев прошлого года их приобрели на сумму 536,5 миллиона долларов. Среди составных элементов наиболее востребованными оказались части турбодвигателей, экспорт которых достиг 96,3 миллиона долларов, и части двигателей внутреннего сгорания с экспортом 16,1 миллиона долларов.

Среди стран, куда отправляются московские двигатели различных типов, — Китай, Нидерланды, Германия, Казахстан, Белоруссия, Франция, Индия, Польша, Узбекистан, Украина, Армения, Киргизия, а также Египет, Новая Зеландия, Австралия и Эфиопия.

— Если говорить о динамике экспортных продаж среди различных видов двигателей, то самую яркую по итогам 11 месяцев 2020 года продемонстрировали бензиновые — их экспорт вырос на 159 процентов — до 3,54 миллиона долларов. Растет интерес к московским двигателям и на отдельных рынках. Так, например, их экспорт в Армению увеличился на 87,3 процента и составил 2,16 миллиона долларов, а в Киргизию — на 10,9 процента, до 1,29 миллиона долларов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

У истоков

Дизельные двигатели, которые 28 января отмечают свое 124-летие, сейчас используются преимущественно на тепловозах, судах, в грузовых и легковых автомобилях. Раньше их активно применяли в авиационной промышленности.

В годы войны с конвейеров Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева АО «ОДК» сходили дизельные двигатели для военных самолетов-бомбардировщиков. Там же выпускали и новейший для своего времени, более мощный дизель М-30Б, которым оснащали не только бомбардировщики, но и танки, торпедные катера, тепловозы, большегрузные автомобили.

Со временем перед авиационными двигателями ставились все более сложные задачи: самолеты должны были летать выше и быстрее. Именно поэтому дизельным моторам пришлось уступить новому типу двигателей — наступила эпоха реактивной авиации.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева уже не производит дизели — завод выпускает новейшие модификации турбореактивного двигателя РД-33, который, устанавливается на современных истребителях МиГ-29.

— АО «ММП имени Чернышева» — предприятие, где ковалась победа нашей армии в Великую Отечественную войну, где работают специалисты, производящие один из самых надежных двигателей — РД-33 и его модификации. История предприятия накладывает на нас дополнительную ответственность, о которой мы помним, развивая производство и обеспечивая надежность выпускаемых двигателей, тем самым повышая безопасность военных летчиков и неба России, — рассказал управляющий директор АО «ММП имени Чернышева» Амир Хакимов.

«Салют» двигателю

Столичный производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» является крупнейшим предприятием по изготовлению и сервисному обслуживанию газотурбинных авиадвигателей для самолетов семейства Су и учебно-боевого Як-130.

Фото: Производственный комплекс «Салют»

Именно на моторах этого предприятия пересекли Арктику знаменитые герои советской авиации Валерий Чкалов и Михаил Громов, сражались с фашистами «летающие танки» и бронированные штурмовики Ил-2. Теперь газотурбинные двигатели, изготовленные «Салютом», поднимают в небо сверхзвуковые реактивные самолеты, которые ставят мировые рекорды.

— «Салют» — одно из старейших авиадвигателестроительных предприятий страны, которое прошло огромный путь в своем развитии, — отмечает руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов. — Из небольшого завода со штатом всего в 16 человек, занятых сборкой моторов из готовых иностранных комплектующих, оно выросло в настоящего индустриального гиганта, выпускающего самые современные авиационные двигатели.

К высотам и скоростям

В Москве также работают предприятия, которые разрабатывают и выпускают отдельные элементы систем двигателей. Одно из них — Научно-производственное предприятие (НПП) «Темп» имени Короткова».

В годы войны все отечественные самолеты ВВС Советского Союза — бомбардировщики, штурмовики, пикировщики, истребители — были оснащены поршневыми моторами, карбюраторы и агрегаты систем топливопитания для которых создавал именно «Темп» — тогда ОКБ № 33. Конструкторское бюро также разрабатывало и выпускало специальные топливные насосы для дизельных моторов для ночных бомбардировщиков дальнего действия.

С наступлением эпохи реактивной авиации изменились и задачи «Темпа»: предприятие перешло к созданию систем автоматического регулирования реактивных двигателей, работающих в условиях высокого давления топлива, повышенной температуры, больших высот, сверхзвуковых скоростей. Со временем предприятие стало головным разработчиком сложнейших систем автоматического управления двигателей и агрегатов систем топливопитания.

— «НПП «Темп» имени Короткова ведет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в интересах Министерства обороны, предприятий ОПК и других крупных российских организаций. Является инновационно-технологическим лидером в области агрегатостроения, центром компетенции в области гидрогазомеханики и систем управления. В 2019 году предприятие получило статус промышленного комплекса столицы. Это большая честь для всего нашего коллектива и, безусловно, существенная поддержка в непрерывном совершенствовании интеллектуального, технологического и производственного потенциала предприятия, — рассказал Денис Иванов, генеральный директор «НПП «Темп» имени Короткова.

Все дело в обмотке

Еще одно столичное предприятие — резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» «Совэлмаш» — с момента создания сосредоточилось на разработке и производстве асинхронных электродвигателей.

В основе производства таких двигателей — уникальная технология совмещенных обмоток «Славянка», которую разработал советский инженер, ученый Дмитрий Александрович Дуюнов. Она позволяет превратить двигатель в энергоэффективный — экономия энергии составляет до 40 процентов. Такая технология востребована во всем мире: уже сейчас 60 процентов мирового потребления электроэнергии приходится именно на асинхронные электродвигатели, которые успешно применяются в промышленности, электроэнергетике, строительстве, сельском хозяйстве.

Фото: «Совэлмаш»

— В работе мы пытаемся придерживаться осознанного подхода в потреблении природных ресурсов планеты. Двигатели с применением технологии совмещенных обмоток «Славянка» в отношении классических более энергоэффективны, имеют повышенный ресурс и надежность, более низкую себестоимость, — рассказал разработчик, изобретатель и автор технологии совмещенных обмоток электродвигателей «Славянка» Дмитрий Дуюнов.

Сегодня «Совэлмаш» строит на территории ОЭЗ проектно-конструкторское технологическое бюро, оснащенное автоматизированной линией. Ее запуск позволит предприятию начать мелкосерийное производство двигателей.

Просто космос

Эволюция двигателей позволила человеку освоить не только небо, но и, поднявшись выше, достичь космоса. Покорить космос позволили, в частности, передовые разработки расположенного в Москве Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «Исследовательский Центр имени Келдыша» (Центр Келдыша).

В настоящее время Центр Келдыша, входящий в структуру госкорпорации «Роскосмос», разрабатывает и производит перспективные образцы различных типов ракетных двигателей, космических энергоустановок, генераторов пучков высокой энергии и ускорителей частиц. Именно его специалисты впервые доказали высокую эффективность жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Сейчас специалисты Центра работают над многоразовым метановым двигателем нового поколения.

— Центр Келдыша стоял у истоков жидкостного ракетного двигателестроения. Здесь созданы несколько поколений высоконадежных ЖРД. Сегодня специалисты Центра занимаются проектированием, испытаниями и усовершенствованием двигателей для ракет-носителей и космических аппаратов нового поколения. Освоение новых компонентов топлива, разработка составных частей двигателей из композиционных материалов, исследования теплообмена, лазерное зажигание, вопросы экологии, безопасности и надежности, а также внедрение современных методов математического моделирования являются для нас важнейшими направлениями по двигателестроению, — рассказал Владимир Кошлаков, доктор технических наук, генеральный директор Государственного научного центра ФГУП «Исследовательский Центр имени Келдыша».

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